Российский горнолыжник Бугаев завоевал золотую медаль Паралимпиады в слаломе

Ведомости

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, принеся сборной России восьмую награду высшего достоинства.

По сумме двух попыток россиянин показал результат 1 минута 28,55 секунды. Серебро – у новозеландца Адама Холла (отставание 2,83 секунды), третьим стал швейцарец Робин Кюш (+3,18). Эта победа сделала Бугаева четырехкратным паралимпийским чемпионом. 13 марта Бугаев стал бронзовым призером в гигантском слаломе. 

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Италии. На счету российских спортсменов 12 наград: восемь золотых, одна серебряная, а также три бронзовые медали.

В Италии паралимпийская сборная РФ впервые с 2014 г. выступает на Играх под своим национальным флагом.

