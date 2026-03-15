Кириенко посетил реконструированный Свято-Николаевский собор в ЛНР
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил реконструированный Свято-Николаевский собор в Стаханове, сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Кириенко передал храму икону святого благоверного князя Александра Невского как символ мужества и веры. Он отметил, что собор – это место силы.
По словам Пасечника, храм восстановлен уже на 70%: закончили декоративную покраску фасада и алтарной галереи собора, заменили кровлю, установили современные отливы и водосточную систему. Завершить реконструкцию планируется в июле. Ремонтные работы ведутся в рамках программы Фонда поддержки христианской культуры и наследия.
Собор был построен между 1898 и 1902 гг. Архитектор – Павел Савельев.