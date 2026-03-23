Умерла актриса из «Сверхъестественного» Кэрри Флеминг
Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, сыгравшая в сериалах «Я – зомби» и «Сверхъестественное», скончалась в возрасте 51 года. Об этом сообщает Variety.
Партнер актрисы по сериалу «Сверхъестественное» Джим Бивер сообщил, что актриса умерла от осложнений, вызванных раком груди. Она ушла из жизни 26 февраля.
Флеминг родилась 16 августа 1974 г. в Дигби, Новая Шотландия. Позже она училась в старшей школе Маунт-Дуглас в Виктории, Британская Колумбия, и изучала драматическое искусство в театре «Калейдоскоп» и танцевальной труппе Kidco Theatre в том же городе.
Актриса снималась в таких фильмах, как «Мастера ужасов», «Зубная фея» и «Кровососы». Флеминг также участвовала в нескольких театральных постановках Британской Колумбии, в том числе в спектаклях «Шум за сценой», «Ромео и Джульетта», «Стальные магнолии» и «Слава». У нее осталась дочь Мадалин Роуз.