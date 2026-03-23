Общество

Полицейские задержали подростка, подозреваемого в поджоге банкомата в Москве

Ведомости

Сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который подозревается в поджоге банкомата в холле здания на бульваре Дмитрия Донского на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщило столичное ГУ МВД России. 

По данным ведомства, молодой человек совершил поджог по указанию неизвестных. После содеянного он скрылся с места происшествия. Возгорание было быстро ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в МВД.

Московская прокуратура 19 марта сообщала, что взрыв банкомата в отделении Россельхозбанка в Москве, по предварительным данным, устроил подросток, действовавший по указаниям неизвестных. По словам 15-летнего юноши, он получил инструкции по телефону, облил банкомат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. В результате взрыва мальчик получил травмы.

7 марта 16-летний подросток поджег отделение банка в подмосковном Путилкове, также действуя по указаниям неизвестных. Тогда возгорание удалось быстро ликвидировать, пострадавших не было.

