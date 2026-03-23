Полицейские задержали подростка, подозреваемого в поджоге банкомата в Москве

Московская прокуратура 19 марта сообщала, что взрыв банкомата в отделении Россельхозбанка в Москве, по предварительным данным, устроил подросток, действовавший по указаниям неизвестных. По словам 15-летнего юноши, он получил инструкции по телефону, облил банкомат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. В результате взрыва мальчик получил травмы.