Экс-глава Курской области: Старовойт получал «откаты» в десятки миллионов рублей
Бывший глава Минтранса РФ и экс-глава Курской области Роман Старовойт получал десятки миллионов рублей в качестве «откатов». Об этом сообщил бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в ходе допроса.
Как сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Курской области, в качестве благодарностей от заключенных контрактов на строительство фортификационных сооружений и других объектов Смирнов получил от экс-депутата Васильева около 9 млн руб., а от жителя области Дмитрия Шубина – в общей сложности более 12 млн руб.
Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 14:30 мск 26 марта.
По данным суда, Смирнов и бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов вместе с Шубиным получили взятку в размере более 12,9 млн руб. от ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Организации заплатили представителям администрации за совершение действий, входивших в их служебные полномочия. Кроме того, фигуранты получили 8 млн руб. от ООО «КТК сервис», с которым по их указанию должностными лицами АО «Корпорация развития Курской области» заключен договор подряда на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн руб.
Смирнов и Дедов обвиняются в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы со штрафом. Шубина обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам Смирнова и Дедова в получении взяток 3 февраля.
Утром 7 июля 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта. Тогда на вопросы журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что это решение не связано с утратой доверия к министру. Он напомнил, что в указе не значится такая формулировка.
В тот же день тело Старовойта обнаружили в его автомобиле в подмосковном Одинцове. Один из источников «Ведомостей» уточнял, что Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительным данным, показания на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, проходящий по делу о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений в регионе.