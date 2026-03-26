Росавиация ограничила работу аэропорта Ижевска
В работу аэропорта Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщение об этом было опубликовано в 21:26 мск.
Ранее Росавиация ввела ограничения на работу петербургского аэропорта «Пулково».
Минобороны РФ сообщало, что в период с 13:00 до 18:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Дроны перехватили в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом.