Депутаты предложили ввести вход в интернет по паспорту
Комитет Госдумы по защите семьи выступил с инициативой ввести вход в интернет по паспорту. Предполагается, что ограничения защитят детей до 14 лет от мошенников. Об этом RT заявила глава комитета Нина Останина.
«Таким образом мы не только сохраним физическое и психическое здоровье детей, но и защитим их от мошенничества», – отметила она.
Министр просвещения России Сергей Кравцов 24 марта рассказал, что вопрос о запрете телефонов детям до определенного возраста в России обсуждается, но окончательного решения пока нет. По его словам, в законе еще не прописали такие правила. При этом министр напомнил, что в России существует запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах.
В начале февраля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал инициативу премьер-министра Испании Педро Санчеса о защите молодежи от «токсичной вселенной» соцсетей. Тогда он призывал ввести на платформах возрастные ограничения. По словам главы ВОЗ, вред для детей связан не только с самим использованием соцсетей, но и с тем, как они сконструированы.