Депутаты предложили ввести вход в интернет по паспорту

Министр просвещения России Сергей Кравцов 24 марта рассказал, что вопрос о запрете телефонов детям до определенного возраста в России обсуждается, но окончательного решения пока нет. По его словам, в законе еще не прописали такие правила. При этом министр напомнил, что в России существует запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах.