Минтруд опубликовал рейтинги вузов по зарплате выпускников
Министерство труда представило второй рейтинг трудоустройства выпускников высших и средних специальных учебных заведений. По сравнению с предыдущим выпуском структура рейтинга изменилась: вместо восьми общих областей аналитики выделили 52 укрупненные группы специальностей. В результате общее число рейтингов достигло 232, из которых 185 посвящены вузам, а 47 – колледжам. Это следует из соответствующего документа.
Основа для формирования рейтингов – доля трудоустроенных выпускников очного отделения на второй год после окончания обучения и среднемесячная медианная зарплата на второй год после выпуска. Информация о численности выпускников, их специальностях и формах обучения поступает из Рособрнадзора, данные о заработной плате – из Социального фонда.
В сфере «Инженерное дело, технологии и технические науки» сформированы рейтинги по 23 направлениям подготовки, в здравоохранении – по пяти, в искусстве и культуре – по двум, в математических и естественных науках – по шести, в науках об обществе – по семи, а в гуманитарных науках – по шести направлениям. Минтруд также сформировал отдельные рейтинги по уровням образования, а также для вузов с малой численностью обучающихся – если выпуск составляет менее 1% от общего числа выпускников по направлению либо вуз выпускает менее 100 бакалавров и 50 магистров.
В направлении «Информатика и вычислительная техника» среди вузов с большой численностью выпускников лидирует Высшая школа экономики с индексом 2,19. За ней следуют Университет Иннополис (1,88) и Университет ИТМО (1,68). В пятерку также вошли Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (1,55) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (1,5).
Среди вузов с малой численностью выпускников первое место занял МФТИ с индексом 2,85. Далее идут нижегородский филиал НИУ ВШЭ (1,89) и Томский государственный университет. В топ‑5 также попали Челябинский государственный университет и Московский технологический институт.
По направлению «Клиническая медицина» в числе крупных вузов лидирует Сургутский государственный университет с индексом 1,5, за ним – Тюменский государственный медицинский университет Минздрава (1,36) и Марийский государственный университет (1,3). В первую десятку вошли вузы из Новосибирской, Омской, Амурской областей, Хабаровского, Красноярского, Забайкальского краев, Ингушетии, а также по одному вузу из Москвы и Санкт‑Петербурга. Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова занял восьмое место (1,22), Санкт‑Петербургский государственный педиатрический медицинский университет – десятое (1,17).
Среди вузов с малой численностью в лидерах – Ханты‑Мансийская государственная медицинская академия (1,67), Северо‑Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (1,61) и Хакасский госуниверситет им. Н. Ф. Катанова. Замыкают пятерку Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.
В направлении «Экономика и управление» первое место среди крупных вузов занимает НИУ ВШЭ с индексом 1,69, далее – Всероссийская академия внешней торговли (1,39) и Финансовый университет при правительстве России (1,37). В пятерку вошли также Московский городской университет управления им. Ю. М. Лужкова (1,31), а пятое место поделили Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (по 1,30).
Среди вузов с малой численностью лучшие результаты показала Российская экономическая школа с индексом 2,61. Второе место – у Университета ИТМО (1,71), третье – у Ессентукского института управления, бизнеса и права (1,70). Четвертое место занял Мичуринский государственный аграрный университет (1,61), пятое – московский МИФИ (1,59). Всего в рейтинг вошли 86 вузов.
По направлению «Юриспруденция» среди вузов с большей численностью выпускников лидирует Всероссийская академия внешней торговли с индексом 1,58. На втором месте – Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, третье место поделили Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина и РАНХиГС (1,33). Четвертое место – у Российского университета транспорта, пятое поделили московский кампус НИУ ВШЭ, РГГУ и Финансовый университет.
Среди вузов с меньшей численностью по юриспруденции лидирует МГТУ им. Н. Э. Баумана с индексом 1,8. Далее идут Московский региональный социально‑экономический институт (1,56) и РЭУ им. Г. В. Плеханова (1,55). В пятерку также вошли Сахалинский государственный университет (1,46) и Государственный гуманитарно‑технологический университет в Московской области (1,43).