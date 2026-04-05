В Свердловской области четверо детей провалились под лед, один ребенок погиб
Четверо детей провалились под лед на пруду в городе Реж Свердловской области, один ребенок погиб. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
По предварительным данным, 4 апреля четверо детей находились без взрослых на льду в акватории Режевского городского пруда. Трое провалились под лед. Девочка 8 лет сама смогла выбраться из воды. Девочку 7 лет спас 9-летний мальчик, который находился рядом. Девочку 8 лет спасти не удалось. Как сообщает облпрокуратура, семья погибшего ребенка состояла на учете органов системы профилактики.
Режевская городская прокуратура проводит проверку. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Режевского муниципального округа при работе с неблагополучной семьей.