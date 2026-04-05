В Свердловской области четверо детей провалились под лед, один ребенок погиб

По предварительным данным, 4 апреля четверо детей находились без взрослых на льду в акватории Режевского городского пруда. Трое провалились под лед. Девочка 8 лет сама смогла выбраться из воды. Девочку 7 лет спас 9-летний мальчик, который находился рядом. Девочку 8 лет спасти не удалось. Как сообщает облпрокуратура, семья погибшего ребенка состояла на учете органов системы профилактики.