Скончался разработчик гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов
На 75-м году жизни умер Герой Труда России, генеральный директор и генеральный конструктор НПО машиностроения, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов. О смерти сообщил ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.
Леонов руководил разработкой не только «Циркона», но и боевого оснащения для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». Под его началом НПО машиностроения, одно из ключевых предприятий ракетно-космической отрасли страны, также занималось созданием радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли серии «Кондор».
Александр Леонов родился 26 февраля 1952 г. в городе Моршанске Тамбовской области. После окончания Московского авиационного института в 1975 г. он посвятил свою жизнь работе в НПО машиностроения, прошел путь от рядового инженера-конструктора до руководителя. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой МГТУ имени Баумана, Леонов был удостоен звания заслуженного машиностроителя России, премии правительства РФ, почетной грамоты правительства и ряда медалей.
«Циркон» – гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Она способна развивать скорость до девяти махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность – более 1000 км.
Начиная с 2020 г. фрегат «Адмирал Горшков» провел несколько пусков гиперзвуковой ракеты. В октябре 2021 г. испытания ракеты провели с борта атомной подлодки «Северодвинск». Тогда «Циркон» стал первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и из подводного положения.
В 2022 г. президент России Владимир Путин анонсировал поставку ракет «Циркон» в ВС России.