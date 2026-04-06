Новые правила для вывесок на русском языке одобряют 61% россиян
Скорее положительное отношение к новым правилам оформления вывесок и публичной информации выразили 61% россиян. Это следует из результатов опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.
Скорее отрицательно к изменениям отнеслись лишь 16% респондентов, а безразлично – 22%. Еще 1% опрошенных затруднились дать ответ.
С 1 марта вывески должны быть оформлены на русском языке. Иностранные слова в публичной информации можно использовать только как дополнение или при регистрации бренда.
Сейчас ведется разработка единой стратегии визуального образа государства. Для создания государственного дизайна были привлечены свыше 100 ведущих дизайнеров, архитекторов и урбанистов. Проект курирует мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».