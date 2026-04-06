Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Хинштейн о приговоре Смирнову: будем выжигать коррупцию каленым железом

Ведомости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что приговор бывшему главе региона Алексею Смирнову – это жирная, но не финальная точка в деле о строительстве фортификационных сооружений. Об этом он написал в своем канале в Telegram, комментируя решение Ленинского районного суда Курска.

«Приговор Смирнову – это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы», – отметил Хинштейн. Действующий глава региона также пообещал делать все, чтобы выжигать коррупцию «каленым железом».

По его словам, следственные органы продолжают расследование ряда уголовных дел, в том числе с участием экс-губернатора. Региональные власти намерены всячески содействовать этой работе.

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов признал вину в получении взяток

Общество

Суд приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн руб. по делу о получении взяток в особо крупном размере. Также постановлено конфисковать имущество на сумму 20,95 млн руб.

По версии следствия, Смирнов вместе с заместителем Алексеем Дедовым получил более 20 млн руб. взяток от ряда компаний. В интересах одного из бизнесменов «Корпорация развития Курской области» заключила контракт на строительство фортификационных сооружений на сумму свыше 192 млн руб.

За несколько дней до приговора Смирнов заявлял, что не сможет отбыть запрашиваемый срок в 15 лет и считал его несоразмерным с учетом досудебного соглашения. 1 апреля гособвинение требовало 15 лет колонии и штраф в 500 млн руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте