Хинштейн о приговоре Смирнову: будем выжигать коррупцию каленым железом
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что приговор бывшему главе региона Алексею Смирнову – это жирная, но не финальная точка в деле о строительстве фортификационных сооружений. Об этом он написал в своем канале в Telegram, комментируя решение Ленинского районного суда Курска.
«Приговор Смирнову – это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы», – отметил Хинштейн. Действующий глава региона также пообещал делать все, чтобы выжигать коррупцию «каленым железом».
По его словам, следственные органы продолжают расследование ряда уголовных дел, в том числе с участием экс-губернатора. Региональные власти намерены всячески содействовать этой работе.
Суд приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн руб. по делу о получении взяток в особо крупном размере. Также постановлено конфисковать имущество на сумму 20,95 млн руб.
По версии следствия, Смирнов вместе с заместителем Алексеем Дедовым получил более 20 млн руб. взяток от ряда компаний. В интересах одного из бизнесменов «Корпорация развития Курской области» заключила контракт на строительство фортификационных сооружений на сумму свыше 192 млн руб.
За несколько дней до приговора Смирнов заявлял, что не сможет отбыть запрашиваемый срок в 15 лет и считал его несоразмерным с учетом досудебного соглашения. 1 апреля гособвинение требовало 15 лет колонии и штраф в 500 млн руб.