Синоптик предупредил о снеге в Москве на следующей неделе
В Москве 20 апреля ожидаются осадки в виде снега с формированием временного снежного покрова до 5 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, после прохождения холодного фронта в выходные к дождям начнет примешиваться мокрый снег, температура снизится до +2…+4. В понедельник, 20 апреля, возможны заморозки и гололедица.
«Ожидается до 27 мм, или три четверти от месячной нормы осадков», – отметил синоптик, добавив, что на двое суток сформируется снежный покров высотой от 2 до 5 см. Днем температура не превысит 0…+3.
14 апреля сообщалось, что в столичный регион пришли дожди и ветер из-за влияния каспийского циклона. 16 апреля ожидалась солнечная погода с температурой около +15 градусов. А к концу недели синоптики прогнозируют новое похолодание.