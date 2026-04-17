Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров
Советский и белорусский режиссер Вячеслав Никифоров умер на 84-м году жизни, сообщил союз кинематографистов Белоруссии. Причина смерти не называется.
Никифоров – заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР. Он снял такие знаменитые картины, как «Зимородок» (1972), «Государственная граница» (1980), «Фруза» (1981), «Отцы и дети» (1983), «Благородный разбойник Владимир Дубровский» (1990) и др.
Никифоров родился в 1942 г. в селе Веселое Краснодарского края. Он окончил ВГИК (мастерская Л. Кулешова и А. Хохловой), долгие годы работал на национальной студии «Беларусьфильм».
В 2022 г. Никифорова также наградили специальным призом президента Белоруссии «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».