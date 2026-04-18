В «Пулково» задержали 18 рейсов из-за ограничений на полеты
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» задерживается более чем на два часа вылет 18 рейсов, еще четыре полета были отменены. Об этом сообщила воздушная гавань.
Временные ограничения на работу «Пулково» ввела Росавиация в 04:06 мск 18 апреля. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Меру отменили в 06:12 мск. Она вводилась для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на полеты применяются на фоне попыток атак российских регионов. По данным Минобороны России, ночью российские силы ликвидировали 258 беспилотников.
Средства ПВО отразили атаки над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.