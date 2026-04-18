Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
Желтый уровень погодной опасности будет действовать с 00:00 мск 19 апреля до 09:00 мск 20 апреля.
16 апреля специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 20 апреля ожидаются осадки в виде снега с формированием временного снежного покрова от 2 до 5 см. Он спрогнозировал, что после прохождения холодного фронта в выходные к дождям начнет примешиваться мокрый снег, температура опустится до +2…+4.
Синоптик не исключил заморозки и гололедицу 20 апреля. Ожидается, что днем температура не превысит 0…+3.