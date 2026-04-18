«Тотальный диктант» написали в 55 странах мира

Диктант традиционно проводится раз в год. Он называется тотальным, поскольку все участники пишут один и тот же текст в один и тот же день. Специально для акции тексты создают известные писатели, среди них Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина и Марина Степнова. Эти произведения не публикуются заранее, чтобы участники не могли списать или подготовить шпаргалки.