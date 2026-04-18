«Тотальный диктант» написали в 55 странах мира
«Тотальный диктант» прошел более чем в 1 000 населенных пунктах РФ и 140 городах 54 стран, принять участие можно было на офлайн-площадках или онлайн, сообщают организаторы акции.
Текст в этом году был посвящен детству поэта Александра Пушкина. Его автор – писатель, лауреат премии «Большая книга» Алексей Варламов. Столицей акции стал Улан-Удэ, где Варламов лично провел диктант.
На других площадках текст читали звезды кино и телевидения, работники культуры, искусства и образования. Желающие сели за парты в музее часов в Архангельске, на Братской ГЭС в Иркутской области, Горнолыжном комплексе в Красноярске, музее советских игровых автоматов в Москве, котокафе, Эрмитаже и Библиобусе в Санкт-Петербурге. В Башкирии организовали площадки для участников с нарушениями слуха.
Акция получила поддержку Фонда президентских грантов в размере 33,7 млн руб.
Диктант традиционно проводится раз в год. Он называется тотальным, поскольку все участники пишут один и тот же текст в один и тот же день. Специально для акции тексты создают известные писатели, среди них Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина и Марина Степнова. Эти произведения не публикуются заранее, чтобы участники не могли списать или подготовить шпаргалки.
В 2025 г. сайт «Тотального диктанта» подвергся DDoS-атакам в день начала регистрации. Они затронули не только сайт акции, но и несколько других компаний.
Диктант написали в 900 российских населенных пунктах, а также 80 городах в 50 странах мира, в том числе в Китае, Индонезии, Ирландии, Камбодже, Коста-Рике, Марокко, США, Швейцарии и на Филиппинах.