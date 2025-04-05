Сайт «Тотального диктанта» подвергся DDoS-атакам в день проведения акции

В Москве акция стартовала в 14:00 мск. Основной площадкой диктанта стала федеральная территория «Сириус» в Сочи, где по традиции диктант читает сам автор – в 2025 г. это финалистка премии «Ясная Поляна» Марина Москвина. Она подготовила новый текст специально для мероприятия. Он разделен на четыре части. Каждый из вариантов предназначен для определенной площадки, в зависимости от часовой зоны. Это сделано для избежания списываний.