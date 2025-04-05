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Сайт «Тотального диктанта» подвергся DDoS-атакам в день проведения акции

Ведомости

Сайт «Тотального диктанта» подвергся DDoS-атакам 5 апреля, в день начала регистрации. Об этом рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, передает «РИА Новости».

По его словам, атаки на сайт совершались с 10:00 мск. Техническая поддержка работала над решением вопроса. Атаки затронули не только сайт «Тотального диктанта», но и несколько других компаний.

«Вместе с этим мы видим огромное количество желающих написать диктант онлайн и не хотим их терять», – отметил Беляков.

5 апреля «Тотальный диктант» проводится на шести континентах. В общей сложности в акции примут участие около 900 российских населенных пунктов, а также 80 городов в 50 странах мира, в том числе в Китае, Индонезии, Ирландии, Камбодже, Коста-Рике, Марокко, США, Швейцарии и на Филиппинах.

В Москве акция стартовала в 14:00 мск. Основной площадкой диктанта стала федеральная территория «Сириус» в Сочи, где по традиции диктант читает сам автор – в 2025 г. это финалистка премии «Ясная Поляна» Марина Москвина. Она подготовила новый текст специально для мероприятия. Он разделен на четыре части. Каждый из вариантов предназначен для определенной площадки, в зависимости от часовой зоны. Это сделано для избежания списываний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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