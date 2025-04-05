Сайт «Тотального диктанта» подвергся DDoS-атакам в день проведения акции
Сайт «Тотального диктанта» подвергся DDoS-атакам 5 апреля, в день начала регистрации. Об этом рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, передает «РИА Новости».
По его словам, атаки на сайт совершались с 10:00 мск. Техническая поддержка работала над решением вопроса. Атаки затронули не только сайт «Тотального диктанта», но и несколько других компаний.
«Вместе с этим мы видим огромное количество желающих написать диктант онлайн и не хотим их терять», – отметил Беляков.
5 апреля «Тотальный диктант» проводится на шести континентах. В общей сложности в акции примут участие около 900 российских населенных пунктов, а также 80 городов в 50 странах мира, в том числе в Китае, Индонезии, Ирландии, Камбодже, Коста-Рике, Марокко, США, Швейцарии и на Филиппинах.
В Москве акция стартовала в 14:00 мск. Основной площадкой диктанта стала федеральная территория «Сириус» в Сочи, где по традиции диктант читает сам автор – в 2025 г. это финалистка премии «Ясная Поляна» Марина Москвина. Она подготовила новый текст специально для мероприятия. Он разделен на четыре части. Каждый из вариантов предназначен для определенной площадки, в зависимости от часовой зоны. Это сделано для избежания списываний.