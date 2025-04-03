«Тотальный диктант»: когда пройдет, как зарегистрироваться и узнать результаты

«Тотальный диктант»: когда пройдет, как зарегистрироваться и узнать результатыВ 2025 году просветительная акция состоится 5 апреля
«Тотальный диктант» – общественный проект, организованный новосибирским фондом «Тотальный диктант», проводится силами волонтеров и филологов-активистов. Это самый массовый диктант, который может написать для самопроверки любой желающий. В этом году просветительская акция пройдет 5 апреля.
Что такое «Тотальный диктант»
Диктант традиционно проводится раз в год, а тотальным он называется, потому что все участники пишут один и тот же текст в один и тот же день. В 2024 г. в мероприятии приняли участие 1 294 401 человек из 1313 городов и 117 стран.
Специально для акции тексты создают известные писатели, например, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина и Марина Степнова. Эти произведения не публикуются заранее, чтобы участники не могли списать или подготовить шпаргалки.
Первый «Тотальный диктант» состоялся 11 марта 2004 г. на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. Его придумали студенты и преподаватели из творческого объединения «Глум-Клуб». Тексты и теперь остаются по-студенчески шутливыми. В 2004-2008 гг. их диктовали лекторы, сейчас – артисты, спортсмены, журналисты, музыканты, ведущие и даже космонавты. Например, в 2024 г. текст зачитали актеры Сергей Безруков, Виктор Добронравов, Михаил Боярский, телеведущие Яна Чурикова и Лера Кудрявцева.
Цель акции – объединить носителей русского языка из разных городов и стран и показать им, что «заниматься русским языком нелегко, но полезно», а грамотность остается модной. В 2025 г. диктант поддержал Фонд президентских грантов. При этом проект не зависит от госорганов и компаний. По традиции они могут поддерживать или спонсировать его на региональном уровне, но не являются организаторами.
Когда пройдет акция в 2025 году
5 апреля 2025 г. «Тотальный диктант» проведут на шести континентах, в том числе в заполярном Нарьян-Маре. В общей сложности в акции поучаствуют около 900 населенных пунктов России, а также 80 городов в 50 странах мира, в том числе в Китае, Индонезии, Ирландии, Камбодже, Коста-Рике, Марокко, США, Швейцарии и на Филиппинах. Время начала может отличаться из-за разницы во времени. В Москве старт акции запланирован на 14:00.
Основной площадкой диктанта станет федеральная территория «Сириус» в Сочи, где по традиции его читает сам автор – в этом году это финалистка премии «Ясная Поляна» Марина Москвина. Специально для мероприятия она написала новый текст. Он разделен на четыре части, связанные между собой по смыслу и равноценные по сложности. Каждый из вариантов предназначен для определенной площадки, в зависимости от часовой зоны. Это сделано для того, чтобы избежать списываний. Ранее Москвина написала несколько книг для детей, в том числе «Моя собака любит джаз», «Гений безответной любви» и «Роман с Луной».
Тем, кто участвует в акции онлайн, необходимо 5 апреля перейти на сайт мероприятия, авторизоваться и написать диктант в один из временных промежутков:
8:00 – 10:30;
11:00 – 13:30;
14:00 – 22:30;
23:00 – 00:00.
Как принять участие в диктанте
Регистрация открыта с 26 марта на официальном сайте «Тотального диктанта». Войти на ресурс можно с помощью электронной почты или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники». При регистрации необходимо выбрать, как планируется написать диктант: онлайн или офлайн.
Тем, кто предпочитает офлайн-формат, необходимо выбрать площадку, которая может быть организована, например, на базе вуза, музея, галереи, торгового центра или даже аэропорта. При регистрации онлайн придется следить за новостями и соцсетями на официальном портале акции: там публикуют время трансляции по конкретным городам.
Пол, номер телефона и дату рождения при регистрации можно не вписывать, даже если сайт запрашивает эти данные. После регистрации на электронный адрес придет письмо с подтверждением.
Бесплатны все мероприятия. Организаторы запрещают взимать платежи за сам диктант, проверку работ и консультации филологов. Бланки и ручки выдают прямо на месте проведения. На полученном листе обязательно нужно указать фамилию (или псевдоним) и кодовое слово, которое вы придумаете сами. Если не подписать, то не удастся получить результаты и оценки.
Как проверяют «Тотальный диктант»
В каждом городе, где организуется «Тотальный диктант», проверочные комиссии возглавляют профессиональные филологи-русисты, которые руководствуются одними и теми же заранее разработанными и согласованными критериями. Все работы проверяются вручную дважды, в спорной ситуации – трижды. Лингвисты учитывают все возможные варианты написания слов или расстановки знаков препинания. За орфографические ошибки наказание строже, чем за пунктуационные промахи.
Пятерка присуждается только при наличии максимум одной пунктуационной ошибки – орфография должна быть идеальной. Если вы переживаете, что не справитесь с текстом, и стесняетесь этого, можете использовать псевдоним. Никто из участников не обязан подписывать диктант своим настоящим именем. При этом помните, что ошибаться нормально. И в этом вы не одиноки.
В 2015 г. текст для «Тотального диктанта» подготовил популярный писатель и лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин. Один из участников акции не расслышал его имени и назвал Евой Даласкиной. Сейчас организаторы публикуют под этим псевдонимом сборники перлов и нелепостей, которые происходят во время мероприятия. В 2024 г. россияне чаще всего ошибались при написании слов «набок», «вмиг» и «вырастешь».
Как узнать результаты
Ознакомиться с результатами можно в личном кабинете на сайте «Тотального диктанта». Массовая проверка начинается на следующий день после диктанта – в воскресенье, однако в некоторых случаях может занимать до трех недель. Кроме того, организаторы выкладывают на сайте акции разметку текста.
Если участник считает, что оценка несправедлива, он имеет право подать апелляцию, в ходе которой результат может быть пересмотрен. Организаторы отмечают, что описки не считаются за ошибку.
Еще раз повторим: не забудьте вписать фамилию и кодовое слово, иначе ваши результаты останутся неизвестными. Кодовое слово вы придумываете сами.
Может ли иностранец написать «Тотальный диктант»
В 2016 г. организаторы «Тотального диктанта» разработали специальный тест TruD. Он предназначен для людей, которые изучают русский язык как иностранный или неродной и недостаточно владеют им, чтобы справиться со сложными литературным текстом.
Тест TruD рассчитан на разные уровни владения русским языком – от А2 до В2. Обычно он состоит из девяти познавательных вопросов на основе рассказа, который россиянам и носителям языка зачитывают во время мероприятия. В финале иностранцам диктуют небольшие отрывки из него, чтобы и они могли проникнуться атмосферой акции. Все материалы TruD выглядят шутливыми, но на самом деле знакомят иностранцев с культурой, историей и наукой России.
Что делать, если опоздал на диктант
После завершения акции новосибирский фонд «Тотальный диктант» помогает подтянуть знание русского языка с помощью ряда проектов, например, образовательных курсов и марафонов. Большинство из них доступны в режиме онлайн и не привязаны к конкретным локациям или времени.