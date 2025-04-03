«Тотальный диктант»: когда пройдет, как зарегистрироваться и узнать результаты

Основной площадкой диктанта станет федеральная территория «Сириус» в Сочи, где по традиции его читает сам автор – в этом году это финалистка премии «Ясная Поляна» Марина Москвина. Специально для мероприятия она написала новый текст. Он разделен на четыре части, связанные между собой по смыслу и равноценные по сложности. Каждый из вариантов предназначен для определенной площадки, в зависимости от часовой зоны. Это сделано для того, чтобы избежать списываний. Ранее Москвина написала несколько книг для детей, в том числе «Моя собака любит джаз», «Гений безответной любви» и «Роман с Луной».