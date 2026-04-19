Дальневосточную ипотеку расширили на защитников приграничных территорий РФ
Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на защитников приграничных территорий России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство правительства Камчатского края.
Теперь такая программа действует не только для участников боевых действий на Украине, и для бойцов, принимавших участие в отражении вооруженного вторжения в Россию, а также в выполнении задач по пресечению вооруженных провокаций на границе и территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения спецоперации.
В правительстве региона сообщили, что с такой просьбой обратился местный житель во время прямой линии с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, а Солодов обратился к вице-премьеру федерального правительства Юрию Трутневу. Инициатива губернатора были поддержана кабмином.
Минвостокразвития сообщало, что в 2025 г. программой льготного жилищного кредитования «Дальневосточная и арктическая ипотека» воспользовались 47 000 семей. По данным министерства, с 2020 г. жилье по льготной ставке купили 188 000 семей. Программа обеспечила 1 трлн руб. инвестиций в строительную отрасль.
В декабре прошлого года Минфин расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки» – теперь многодетные семьи смогут оформить ее вне зависимости от возраста родителей. До этого этой программой могли воспользоваться только граждане в возрасте до 36 лет.