ФСБ задержала должностное лицо из руководства брянского ГУ МЧС
В Брянской области задержано должностное лицо из руководящего состава регионального ГУ МЧС РФ, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
По данным агентства, задержанный проходит делу о превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет, а также лишение права занимать определенные должности на три года максимально.
Следствие считает, что обвиняемый вместе со своими подчиненными поддерживали коммерческую организацию в успешном прохождении аттестации за 2025 г. В результате содействия юрлицо получило лицензию на право осуществления специализированных работ.
