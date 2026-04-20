Общество

ФСБ задержала должностное лицо из руководства брянского ГУ МЧС

Ведомости

В Брянской области задержано должностное лицо из руководящего состава регионального ГУ МЧС РФ, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным агентства, задержанный проходит делу о превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет, а также лишение права занимать определенные должности на три года максимально.

Следствие считает, что обвиняемый вместе со своими подчиненными поддерживали коммерческую организацию в успешном прохождении аттестации за 2025 г. В результате содействия юрлицо получило лицензию на право осуществления специализированных работ.

10 апреля глава Новотитаровского сельского поселения Краснодарского края Семен Васильченко был арестован на два месяца по обвинениям в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Его противоправную деятельность выявили в ходе проверки расходования бюджетных средств в сфере ЖКХ.

