Летевший из Петербурга в Стамбул самолет экстренно сел в Бухаресте
Пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Стамбул, совершил незапланированную посадку в румынском Бухаресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
По данным собеседника издания, посадка борта прошла без происшествий. Причины такого решения не называются.
Росавиация до этого отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ, а также сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана. Решение принято с учетом позиции МИД РФ, сообщал Минтранс.
Ведомство уточняло, что транзитные рейсы и полеты в иранские аэропорты возможны при строгом соблюдении требований местных авиавластей. Отмечалось, что Минтранс и Росавиация продолжают мониторинг ситуации с безопасностью полетов на Ближнем Востоке и при необходимости готовы оперативно корректировать рекомендации для авиаперевозчиков в этом регионе.