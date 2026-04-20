Народный артист России Сергей Стадлер умер на борту самолета

Стадлер родился 20 мая 1962 г. в Ленинграде в музыкальной семье. Он окончил Специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, а затем и саму консерваторию – экстерном за три с половиной года. Позже обучался в аспирантуре Московской консерватории и начал преподавательскую деятельность. Среди его наставников были Борис Сергеев, Михаил Вайман, Леонид Коган, Виктор Третьяков и Давид Ойстрах.