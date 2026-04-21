Общество

Суд постановил вернуть государству земли «Архыза» стоимостью 1,1 млрд рублей

Ведомости

Армавирский городской суд постановил вернуть государству земли курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), которые были проданы незаконным путем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы гражданского дела, суд счел установленным факт отчуждения государственных земель коррупционным способом. Судом в собственность Российской Федерации обращены: 25 земельных участков, восемь отелей, три жилых дома, 67 нежилых построек, шесть некапитальных строений, два объекта незавершенного строительства», – говорится в сообщении.

Суд признал, что в Зеленчукском районе КЧР бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель незаконно распорядились крупным участком земли. Передали ее в собственность городского управления, после чего зарегистрировали на знакомых и родственников. Впоследствии земли продавались по заниженным ценам на фиктивных сделках.

Действия экс-чиновников признаны незаконными. Суд постановил, что территория принадлежит государству и не может быть приватизирована. Массив площадью 6 га расположен в предгорной зоне Большого Кавказского хребта. Рыночная стоимость оценивается в 1,1 млрд руб.

Всесезонный курорт «Архыз», расположенный в горах Северного Кавказа, объединяет Южный и Северный склоны с оборудованными горнолыжными трассами. В 2024 г. «Архыз» был признан лучшим горнолыжным курортом Северо-Кавказского федерального округа, получив премию Ski Business Awards 2024.

15 января исполняющий обязанности главы СУ СКР в Карачаево-Черкесии Владимир Хорольский заявил ТАСС, что за 2025 год в собственность государства было возвращено 150 га земли стоимостью более 471 млн руб.

