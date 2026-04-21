Суд постановил вернуть государству земли «Архыза» стоимостью 1,1 млрд рублей

Суд признал, что в Зеленчукском районе КЧР бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель незаконно распорядились крупным участком земли. Передали ее в собственность городского управления, после чего зарегистрировали на знакомых и родственников. Впоследствии земли продавались по заниженным ценам на фиктивных сделках.