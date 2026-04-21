Движение на Сокольнической линии метро в Москве восстановлено
На всей Сокольнической линии в метро Москвы восстановлено движение. Поезда следуют по всем участкам линии, график постепенно нормализуется, а интервалы сокращаются, говорится в сообщении столичного дептранса.
По данным ведомства, восстановительные работы закончены. Специалисты полностью проверили устройства и инфраструктуру, а по путям прошел пробный поезд без пассажиров. Работа всех систем осуществляется штатно. Пересадки на станции Сокольнической линии открыты.
21 апреля движение поездов на Сокольнической линии на участке «Парк Культуры» – «Сокольники» было приостановлено из-за технической неисправности одного из составов. Неисправный поезд остановили на линии и передали на сервисное обслуживание компании-производителя. Безопасности пассажиров ничто не угрожало.