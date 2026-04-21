Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Движение на Сокольнической линии метро в Москве восстановлено

Ведомости

На всей Сокольнической линии в метро Москвы восстановлено движение. Поезда следуют по всем участкам линии, график постепенно нормализуется, а интервалы сокращаются, говорится в сообщении столичного дептранса.

По данным ведомства, восстановительные работы закончены. Специалисты полностью проверили устройства и инфраструктуру, а по путям прошел пробный поезд без пассажиров. Работа всех систем осуществляется штатно. Пересадки на станции Сокольнической линии открыты.

21 апреля движение поездов на Сокольнической линии на участке «Парк Культуры» – «Сокольники» было приостановлено из-за технической неисправности одного из составов. Неисправный поезд остановили на линии и передали на сервисное обслуживание компании-производителя. Безопасности пассажиров ничто не угрожало.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её