Главная / Общество /

Суд отказался заменить наказание расчленившему аспирантку историку Соколову

Суд отказал историку Олегу Соколову, приговоренному к 12,5 годам за убийство аспирантки, в принятии заявления о замене колонии строгого режима на принудительные работы. Решение связано с пенсионным возрастом осужденного, сообщила руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева «РИА Новости».

По словам Лебедевой, согласно ст. 53.1 УК РФ, пенсионерам принудительные работы не назначаются. Сейчас Соколову 69 лет.

Утром в ноябре 2019 г. его обнаружили у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позднее фрагменты человеческого тела были найдены в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая 24-летняя студентка Анастасия Ещенко. Соколов писал с ней совместные научные работы и состоял в близких отношениях. Гособвинение просило осудить историка на 15 лет заключения.

В 2020 г. Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве, а также в незаконном хранении оружия и патронов к нему.

