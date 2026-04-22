Прокурор запросил для кинокритика Долина 1 год 10 месяцев колонии
Гособвинитель запросил 1 год 10 месяцев лишения свободы заочно для кинокритика Антона Долина
Кинокритику также могут запретить администрирование сайтов на три года.
В январе прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против Долина. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Максимально кинокритику могут назначить два года лишения свободы.
Как отмечала столичная прокуратура, Долина ранее уже дважды привлекали к административной ответственности по статье об иноагентах в течение года.
Уголовное дело против кинокритика было возбуждено в сентябре 2025 г. С того момента кинокритик объявлен в розыск. Минюст также внес Долина в реестр иноагентов в октябре 2022 г. Сейчас он является гражданином Молдавии.