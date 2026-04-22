В Москве начали устанавливать декорации к параду Победы на Красной площади
На Красной площади специалисты начали монтировать декорации для празднования Дня Победы и проведения парада, передает ТАСС.
16 апреля отмечалось, что в Москве проходит установка каркаса будущих трибун на 9 мая. Монтаж начался со стороны Мавзолея. Доступ на площадь для граждан не был ограничен, сейчас москвичи также могут находиться на этой территории.
4 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые прилетят в Москву на мероприятия ко Дню Победы. Нескольким из них уже направлены официальные приглашения, однако имена не раскрываются.
В 2026 г. будет отмечаться 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.