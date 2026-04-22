Кинокритика Долина заочно приговорили к году лишения свободы
Также кинокритику запретили администрирование сайтов в сети интернет сроком на два года.
Гособвинитель запрашивал для Долина год и 10 месяцев лишения свободы и запрет на администрирование сайтов на три года.
Уголовное дело против кинокритика было возбуждено в сентябре 2025 г. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). С того момента кинокритик объявлен в розыск. В январе прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против Долина.
Минюст внес Долина в реестр иноагентов в октябре 2022 г. Сейчас он является гражданином Молдавии.