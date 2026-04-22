Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 460+1,07%CNY Бирж.10,965+0,1%IMOEX2 757,32-0,01%RTSI1 164,52-0,01%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,53+0,31%
Общество

Кинокритика Долина заочно приговорили к году лишения свободы

Ведомости

Суд заочно приговорил кинокритика Антона Долина (считается в России иноагентом) к году лишения свободы за неисполнение обязанностей иноагента, сообщило агентство «РИА Новости».

Также кинокритику запретили администрирование сайтов в сети интернет сроком на два года.

Гособвинитель запрашивал для Долина год и 10 месяцев лишения свободы и запрет на администрирование сайтов на три года.

Уголовное дело против кинокритика было возбуждено в сентябре 2025 г. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). С того момента кинокритик объявлен в розыск. В январе прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против Долина.

Минюст внес Долина в реестр иноагентов в октябре 2022 г. Сейчас он является гражданином Молдавии.

Новости СМИ2
