Глава ВТБ Костин рассказал о своем общении с телефонными мошенниками
Мошенники пытались обмануть главу ВТБ Андрея Костина, притворяясь известным российским миллиардером. Он заявил об этом на встрече с крупными клиентами банка.
«Мне звонили с телефона очень уважаемого нашего миллиардера, которому срочно нужно было оплатить что-то. <…> Когда ему перезванивал, то отвечал голос и говорил: "Извини, пожалуйста, я сейчас в правительстве, я тебе не могу перезвонить". То есть они взломали его систему и оттуда уже пытались действовать», – сообщил Костин (цитата по ТАСС).
По его словам, среди людей надо распространять знания о том, что ни Центральный банк, ни ФСБ, ни налоговая не звонят на домашний телефон и не требуют куда-то перевести деньги.
14 апреля глава службы по защите прав потребителей Банка РФ Михаил Мамута сообщил, что количество жалоб на финансовое мошенничество со стороны россиян в I квартале 2026 г. снизилось более чем на 40% год к году. По его словам, сокращение затронуло в том числе случаи с использованием социальной инженерии и телефонного мошенничества.
В марте сенатор Артем Шейкин сообщил, что мошенники рассылают россиянам поддельные письма от имени ФНС с требованием оплатить задолженность по QR-коду. По его словам, письма содержат фишинговые ссылки: при переходе по ним пользователь попадает на сайт злоумышленников. Далее его просят ввести данные банковской карты, номер телефона, серию и номер паспорта – якобы для корректной идентификации и зачисления платежа. На деле вся эта информация мгновенно уходит к мошенникам.