Семьи погибших при атаке БПЛА в Сызрани получат материальную помощь
Семьи погибших и пострадавшие в результате обрушение подъезда после удара украинского беспилотника в Сызрани получат материальную помощь от региона, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Max.
«В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести, а также гражданам, чье жилье пострадало», – написал он.
По словам Федорищева, на территории Сызрани ввели режим ЧС регионального характера. Специалисты начали обследование поврежденных зданий. В городе также отменены массовые мероприятия до конца текущей недели.
В результате ударов БПЛА два человека погибли при обрушении подъезда жилого дома. Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что регион атаковали как минимум 11 украинских дронов с последующей детонацией. Пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).