Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CBOM6,711+3,66%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Главная / Общество /

Дуров сообщил о получении повестки в российский суд в качестве подозреваемого

Ведомости

Основателю Telegram Павлу Дурову пришла повестка в России – в ней он указан в статусе подозреваемого. Фотографию повестки он опубликовал в своем канале в мессенджере.

«В квартиру в России, где я жил 20 лет назад, пришла повестка для "Подозреваемого П. В. Дурова"», – написал он.

Сам предприниматель связывает свой статус подозреваемого с отстаиванием права на свободу слова.

24 февраля «Российская газета» сообщила по материалам ФСБ, что в России действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным МВД и ФСБ, с 2022 г. число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000. Из них 33 000 – преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. 

В тот же день Дуров подтвердил, что против него возбудили уголовное дело за пособничество терроризму. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её