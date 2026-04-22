Дуров сообщил о получении повестки в российский суд в качестве подозреваемого
Основателю Telegram Павлу Дурову пришла повестка в России – в ней он указан в статусе подозреваемого. Фотографию повестки он опубликовал в своем канале в мессенджере.
«В квартиру в России, где я жил 20 лет назад, пришла повестка для "Подозреваемого П. В. Дурова"», – написал он.
Сам предприниматель связывает свой статус подозреваемого с отстаиванием права на свободу слова.
24 февраля «Российская газета» сообщила по материалам ФСБ, что в России действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным МВД и ФСБ, с 2022 г. число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000. Из них 33 000 – преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности.
В тот же день Дуров подтвердил, что против него возбудили уголовное дело за пособничество терроризму.