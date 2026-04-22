Главная / Общество /

Times: Абрамович подал иск в ЕСПЧ к властям Великобритании

Ведомости

Бизнесмен Роман Абрамович обратился в Европейский суд по правам человека с иском к властям Великобритании из-за расследования о происхождении его средств. Об этом сообщает The Times со ссылкой на его адвокатов.

По данным издания, предприниматель считает расследование, включая проверку средств от продажи футбольного клуба «Челси», «несправедливым и неправомерным». Его защита указывает, что дело длится несколько лет без предъявления обвинений и не отличается прозрачностью.

«Оно представляет собой очевидное злоупотребление полномочиями со стороны правительства Джерси, нарушение фундаментальных прав человека», – заявил представитель бизнесмена.

Иск подан в связи с предполагаемым нарушением статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Также юристы указывают на возможное нарушение статьи 8 конвенции о праве на неприкосновенность частной жизни из-за публичных заявлений властей Джерси. В качестве ответчика, как отмечает The Times, будет выступать правительство Великобритании.

Санкции против Абрамовича Лондон ввел 10 марта 2022 г. – его активы были заморожены, а въезд в страну запрещен. Аналогичные меры приняли и в Евросоюзе, объяснив их связями предпринимателя с Кремлем.

Расследование происхождения состояния бизнесмена на Джерси началось в ноябре 2022 г., при этом обвинения ему не предъявлялись.

10 сентября также сообщалось, что суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций. Согласно решению, он также обязан компенсировать судебные расходы, включая издержки Совета ЕС.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте