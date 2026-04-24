Главная / Общество /

В Смоленской области изъяли 27 000 банок с паленой красной икрой

Ведомости

В Смоленской области полицейские изъяли 27 000 банок с паленой красной икрой якобы с Сахалина и фальшивой астраханской икрой щуки. Товар должен был поступить в торговые точки Москвы для реализации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Имитация икры фасовалась в банки из-под натуральной зернистой икры, а затем оптовыми партиями отправлялась в московские магазины.

Директору коммерческой фирмы предъявили обвинение по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ в производстве, хранении и перевозке в целях сбыта икры с использованием поддельных средств идентификации для ее маркировки, а также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он дал признательные показания. Главе фирмы грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящий момент проводится товароведческая судебная экспертиза и исследование качества пищевой продукции. Расследование продолжается, заключила Волк.

29 декабря официальный представитель МВД сообщала о подобном деле. В Московской области полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству и сбыту фальсифицированной икры. В ходе оперативных мероприятий изъято более 8500 банок готовой продукции, около 12 т поддельной икры, оборудование для закатки, тара, фиктивные декларации о соответствии и черновые записи. Предварительная стоимость изъятого товара превышает 7 млн руб.

