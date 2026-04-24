Суд арестовал топ-менеджера «РЖД-строя» по делу о растрате более 1,5 млрд рублей
В отношении Краснова ведется уголовное дело о растрате на сумму свыше 1,5 млрд руб. По данным следствия, речь идет о выделенных АО «РЖД-строй» средствах, которые должны были направить на строительство нового железнодорожного моста на Смоленском направлении.
Краснов был назначен на пост замглавы дирекции в сентябре 2024 г.
20 апреля Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс», бывшего советника первого вице-президента ОАО «РЖД» Алексея Тайчера к 11 годам колонии общего режима по делу о хищении почти 1,2 млрд руб. у транспортных компаний. Его признали виновным по трем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК).