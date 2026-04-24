MTSS222,5-1,48%CNY Бирж.10,979-0,82%IMOEX2 736,31-1,27%RTSI1 141,29-2,17%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,5-0,7%
Главная / Общество /

Суд арестовал топ-менеджера «РЖД-строя» по делу о растрате более 1,5 млрд рублей

Мещанский районный суд Москвы арестовал заместителя начальника дирекции по строительству сетей связи, начальника отдела внешних инвестиционных проектов в филиале ОАО «РЖД» Виктора Краснова до 21 июня 2026 г. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В отношении Краснова ведется уголовное дело о растрате на сумму свыше 1,5 млрд руб. По данным следствия, речь идет о выделенных АО «РЖД-строй» средствах, которые должны были направить на строительство нового железнодорожного моста на Смоленском направлении.

Краснов был назначен на пост замглавы дирекции в сентябре 2024 г.

20 апреля Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс», бывшего советника первого вице-президента ОАО «РЖД» Алексея Тайчера к 11 годам колонии общего режима по делу о хищении почти 1,2 млрд руб. у транспортных компаний. Его признали виновным по трем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК).

