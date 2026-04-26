Главная / Общество /

Кенийский спортсмен выиграл Лондонский марафон с мировым рекордом

Ведомости

Кенийский бегун Сабастьян Саве установил историческое достижение на Лондонском марафоне, пишет The Guardian. Он стал первым спортсменом в мире, который преодолел официальную дистанцию 42 км 195 м менее чем за два часа. 30-летний кениец финишировал с результатом 1 ч. 59 мин. 30 сек., побив прежний мировой рекорд, принадлежавший его соотечественнику Келвину Киптуму (2ч. 35 сек.), на 65 сек.

«Я чувствую себя хорошо, я так счастлив. Это день, который стоит запомнить», – заявил Саве после забега.

Второе место занял эфиоп Йомиф Кеджелча, отставший всего на 11 сек., – его время также оказалось быстрее предыдущего мирового рекорда. Замкнул тройку призеров угандиец Джейкоб Киплимо с результатом 2 ч 28 сек.

Саве и Кеджелча бежали вместе на последней миле, и, поскольку Кеджелча выиграл серебряную медаль на дистанции 10 000 метров на прошлогоднем чемпионате мира, можно было ожидать, что у него будет более быстрый финишный рывок. Однако именно Саве был свежее, он предпринял еще одно ускорение, которое наконец сломило его соперника.

Вопросы о возможном допинге были сняты тем фактом, что перед берлинским марафоном спонсоры Саве заплатили антидопинговому подразделению 50 000 фунтов за максимально частое тестирование спортсмена. Кениец прошел 25 проверок за несколько недель, включая сложнейшие изотопные анализы. Все они дали отрицательный результат. Аналогичный подход был применен и в Лондоне.

Ранее в Пекине на полумарафоне для роботов победитель превзошел мировой рекорд, установленный человеком. Гуманоид от китайского производителя смартфонов Honor преодолел 21 км за 50 мин. 26 сек.

