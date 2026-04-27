МВД предупредило о распространении поддельных ссылок на «ресурсы СК»

27 апреля эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава сообщил, что мошенники стали переводить деньги на карты россиян, а затем в мессенджерах просить вернуть их, но уже на другой счет. По его словам, если человек выполнит эту просьбу, он становится соучастником преступления («дропом») и может попасть в базу данных Банка России о мошеннических операциях. Тогда его карты и счета могут заблокировать во всех банках.