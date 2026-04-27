Главная / Общество /

МВД предупредило о распространении поддельных ссылок на «ресурсы СК»

Ведомости

В группах с обсуждением схем мошенников среди потерпевших распространяются ссылки на поддельные ресурсы Следственного комитета РФ, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство отметило, что ссылками делятся «боты», а сами ресурсы и каналы оформлены под официальные сайты СК России. Мошенники вставляют на эти ресурсы реальные новости и дополняют их «контактами» для связи. Аферисты предлагают пострадавшим получить компенсации.

По данным киберполиции, целью мошенников становится сбор персональных данных и дальнейшее вовлечение в новые противоправные сценарии.

27 апреля эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава сообщил, что мошенники стали переводить деньги на карты россиян, а затем в мессенджерах просить вернуть их, но уже на другой счет. По его словам, если человек выполнит эту просьбу, он становится соучастником преступления («дропом») и может попасть в базу данных Банка России о мошеннических операциях. Тогда его карты и счета могут заблокировать во всех банках.

