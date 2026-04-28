Главная / Общество /

Сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей умер на 74-м году жизни

Американский сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Marvel со ссылкой на семью сценариста.

Конвей считался одной из ключевых фигур индустрии комиксов и оказал значительное влияние на поп-культуру. В компании отметили, что он был «близким другом, партнером и наставником», и выразили соболезнования его семье и поклонникам.

Конвей родился 10 сентября 1952 г. в Бруклине и с детства увлекался комиксами. В 16 лет он начал публиковать собственные истории, дебютировав в изданиях Marvel с «Палатой тьмы» (Chamber of Darkness) и «Башней теней» (Tower of Shadows).

В 19 лет Конвей стал сценаристом серии «Удивительный Человек-паук» (The Amazing Spider-Man), сменив Стэна Ли, и работал над ней более трех лет. За свою карьеру он работал практически над всеми ключевыми сериями Marvel, включая «Фантастическая четверка» (Fantastic Four), «Тор» (Thor), «Мстители» (Avengers) и «Защитники» (Defenders). Среди его значимых проектов – запуск серии «Мисс Марвел» (Ms. Marvel).

В конце 1970-х гг. Конвей сотрудничал как с Marvel, так и с DC, а также занимал пост главного редактора Marvel, после чего вернулся к написанию историй. Его последней работой для компании стала идея для комикса «А что если…? Темное: Паучья Гвен» (What If…? Dark: Spider-Gwen).

