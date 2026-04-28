Сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей умер на 74-м году жизни

В 19 лет Конвей стал сценаристом серии «Удивительный Человек-паук» (The Amazing Spider-Man), сменив Стэна Ли, и работал над ней более трех лет. За свою карьеру он работал практически над всеми ключевыми сериями Marvel, включая «Фантастическая четверка» (Fantastic Four), «Тор» (Thor), «Мстители» (Avengers) и «Защитники» (Defenders). Среди его значимых проектов – запуск серии «Мисс Марвел» (Ms. Marvel).