ВОЗ сообщила о нервных срывах у пассажиров на лайнере с хантавирусом
У пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, случались «психические срывы». Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил Sky News.
По его словам, решение не изолировать пассажиров на корабле было «лучшим вариантом».
«Некоторые говорили, что они могли бы остаться на корабле и изолироваться, но я считаю, что это жестоко. Не думаю, что это вообще можно рассматривать как вариант», – сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ обратил внимание, что «очень тяжело несколько недель находиться в тесном контейнере».
«Можете себе представить, как это сказывалось на их психике», – отметил он.
В апреле лайнер MV Hondius отправился из Аргентины. На его борту были 87 пассажиров и 60 членов экипажа. После выявления хантавируса несколько стран начали срочную эвакуацию своих граждан. The Guardian сообщает, что более 100 человек из 23 государств были вывезены с судна менее чем за двое суток в ходе операции, которую испанские власти назвали «сложной» и «беспрецедентной».