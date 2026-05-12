ВОЗ сообщила о нервных срывах у пассажиров на лайнере с хантавирусом

В апреле лайнер MV Hondius отправился из Аргентины. На его борту были 87 пассажиров и 60 членов экипажа. После выявления хантавируса несколько стран начали срочную эвакуацию своих граждан. The Guardian сообщает, что более 100 человек из 23 государств были вывезены с судна менее чем за двое суток в ходе операции, которую испанские власти назвали «сложной» и «беспрецедентной».