Умер заслуженный артист РФ Вадим Александров
Заслуженный артист РФ Вадим Александров скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».
Александров умер 8 мая. Причина смерти не указана.
Он родился 3 мая 1939 г. Окончил театральное училище имени Щепкина, и с 1962 по 1976 г. служил в Центральном детском театре (ЦДТ, ныне Российский академический Молодежный театр, РАМТ). В 1988-2000 гг. играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1994 г. получил звание заслуженного артиста России.
Александров запомнился своими работами в фильмах «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Однажды, двадцать лет спустя» и других. У него были эпизодические роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Папины дочки».