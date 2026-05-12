MTSS219,7+0,02%CNY Бирж.10,841+0,15%IMOEX2 672,15+0,57%RTSI1 132,98+0,57%RGBI119,59-0,08%RGBITR782,88-0,04%
Главная / Общество /

Умер заслуженный артист РФ Вадим Александров

Кинокомпания Гамма
Кинокомпания Гамма

Заслуженный артист РФ Вадим Александров скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Александров умер 8 мая. Причина смерти не указана.

Он родился 3 мая 1939 г. Окончил театральное училище имени Щепкина, и с 1962 по 1976 г. служил в Центральном детском театре (ЦДТ, ныне Российский академический Молодежный театр, РАМТ). В 1988-2000 гг. играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1994 г. получил звание заслуженного артиста России.

Александров запомнился своими работами в фильмах «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Однажды, двадцать лет спустя» и других. У него были эпизодические роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Папины дочки».

