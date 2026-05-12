Умер заслуженный артист РФ Вадим Александров

Он родился 3 мая 1939 г. Окончил театральное училище имени Щепкина, и с 1962 по 1976 г. служил в Центральном детском театре (ЦДТ, ныне Российский академический Молодежный театр, РАМТ). В 1988-2000 гг. играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1994 г. получил звание заслуженного артиста России.