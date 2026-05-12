Рэпера Ганвеста оштрафовали за пропаганду наркотиков
Никулинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Руслана Гоминова (выступает под псевдонимом Ганвест) на 70 000 руб. за пропаганду наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал Гоминова виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП.
«Согласно заключению лингвистической экспертизы, тексты композиций репера "Никотин" и "Бардак", размещенных на странице сообщества "Ганвест" в соцсети "ВКонтакте", нарушают наркологическую безопасность – в них имеется положительная оценка наркотических средств, способны нанести вред здоровью и развитию детей», – говорится в сообщении.
В суде отметили, что использование в текстах песен нецензурных выражений «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».
По данным исследования юридической фирмы Sample Legal, с которыми ознакомились «Ведомости» 12 мая, в среднем правок для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков требует половина треков в жанре хип-хоп. В некоторых каталогах в изменениях нуждаются до 80% треков. Основатель Sample Legal Илья Чамуха отметил, что жанр хип-хоп стал фактором юридической уязвимости. Среди риск-фрагментов в музыкальных треках этого жанра лидируют указания на допустимость, привлекательность или необходимость употребления наркотиков – 31,5% от их общего количества. На второй позиции – лексика, обозначающая способы употребления и приобретения (29,2%).
С 1 марта вступили в силу поправки в законодательство, которые установили новые меры по запрету пропаганды наркотиков и психотропных веществ в книгах, музыке, кино и СМИ.