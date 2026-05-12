Рэпера Ганвеста оштрафовали за пропаганду наркотиков

По данным исследования юридической фирмы Sample Legal, с которыми ознакомились «Ведомости» 12 мая, в среднем правок для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков требует половина треков в жанре хип-хоп. В некоторых каталогах в изменениях нуждаются до 80% треков. Основатель Sample Legal Илья Чамуха отметил, что жанр хип-хоп стал фактором юридической уязвимости. Среди риск-фрагментов в музыкальных треках этого жанра лидируют указания на допустимость, привлекательность или необходимость употребления наркотиков – 31,5% от их общего количества. На второй позиции – лексика, обозначающая способы употребления и приобретения (29,2%).