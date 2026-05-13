Два человека получили ожоги при взрыве на ЛПДС в Башкирии
Два человека получили ожоги в результате взрыва и пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в в районе села Нурлино Уфимского района Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону в Мах.
Пострадавших госпитализировали. На место направили пожарную службу. Тушение пожара продолжается. Задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС РФ – 38 человек и 13 единиц техники.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС РФ по Башкирии.
