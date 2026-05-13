Более 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Ленобласти

В октябре 2025 г. полиция задержала более 80 человек после массовой драки в московском ЖК «Прокшино». Тогда участники конфликта использовали палки, лопаты и дорожные знаки, а также выбивали стекла на первых этажах домов. В отношении двоих подозреваемых, получивших российское гражданство, рассматривался вопрос о его лишении. Еще на 65 человек составили административные протоколы, часть задержанных планировали выдворить из России.