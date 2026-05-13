Более 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Ленобласти
Массовая драка произошла на птицефабрике в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области. В результате конфликта пострадали более 20 человек, сообщили в региональном управлении МВД.
Драку пресекли прибывшие на место сотрудники полиции. По предварительным данным, конфликт начался со словесной перепалки между выходцами из стран Средней и Южной Азии. Всего, по данным МВД, в драке участвовали около 60 человек.
«В результате инцидента 20 человек были госпитализированы, семь из них – в тяжелом состоянии», – сообщили в ГУ МВД по региону.
Полиция доставила в отдел 12 предполагаемых активных участников драки. Все они – граждане одного из государств Средней Азии в возрасте от 21 года до 39 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства конфликта устанавливаются.
В октябре 2025 г. полиция задержала более 80 человек после массовой драки в московском ЖК «Прокшино». Тогда участники конфликта использовали палки, лопаты и дорожные знаки, а также выбивали стекла на первых этажах домов. В отношении двоих подозреваемых, получивших российское гражданство, рассматривался вопрос о его лишении. Еще на 65 человек составили административные протоколы, часть задержанных планировали выдворить из России.