Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково»
Росавиация ввела ограничения на работу петербургского аэропорта «Пулково». Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает агентство.
Решение принято в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
По данным Минобороны России, с 20:00 мск 12 мая до 7:00 мск 13 мая силы ПВО сбили над регионами России 286 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Республике Калмыкии, в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.