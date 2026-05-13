Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково»

По данным Минобороны России, с 20:00 мск 12 мая до 7:00 мск 13 мая силы ПВО сбили над регионами России 286 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областях, Краснодарском крае, Республике Калмыкии, в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.