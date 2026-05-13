Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта «Пулково»
Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом говорится в сообщении агентства.
О том, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, Росавиация сообщала в 13:31 мск. Мера вводилась в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и в обратном направлении. Временные ограничения на этих маршрутах уже сняты.
13 мая в Ленобласти была объявлена воздушная опасность из-за угрозой беспилотников. Она уже отменена. Жители Санкт-Петербурга также жаловались на перебои в работе мобильного интернета.