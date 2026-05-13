Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,781-0,63%LIFE2,865-0,69%CHKZ16 650+0,3%IMOEX2 683,86-0,23%RTSI1 145,84-0,22%RGBI119,46-0,03%RGBITR782,25+0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта «Пулково»

Ведомости

Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом говорится в сообщении агентства.

О том, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, Росавиация сообщала в 13:31 мск. Мера вводилась в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и в обратном направлении. Временные ограничения на этих маршрутах уже сняты.

13 мая в Ленобласти была объявлена воздушная опасность из-за угрозой беспилотников. Она уже отменена. Жители Санкт-Петербурга также жаловались на перебои в работе мобильного интернета.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте