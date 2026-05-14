Онищенко: вспышка хантавируса не приведет к эпидемии

Хантавирус

На данный момент ученым известны свыше 20 штаммов хантавируса. Подавляющее большинство случаев заражения регистрируются на территории Европы и Азии. В Западном полушарии они встречаются реже. Возбудитель вызывает у человека геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, поражает почки и кровеносную систему. Симптомами болезни являются повышенная температура, озноб, мышечная и головная боль, желудочно-кишечные расстройства. Передача вируса от человека к человеку возможна через бытовой контакт. Переносчиками являются грызуны. Инфицирование хантавирусом происходит через контакт с загрязненными поверхностями в помещениях, где водятся грызуны и не проводится тщательная уборка.