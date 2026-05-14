Онищенко: вспышка хантавируса не приведет к эпидемии
Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко заявил, что вспышка хантавируса на круизном лайнере не вызовет эпидемию. Об этом Онищенко рассказал ТАСС.
«Этот корабль, он просто может послужить сигналом, но от него не пойдет пандемия, это уже ясно. Потому что сейчас они [зараженные и контактные лица] отбудут свой карантин», – сказал Онищенко.
Хантавирус
В начале мая 2026 г. на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, выявили заражение смертельным хантавирусом типа «Андрес». Всего на борту находилось 149 человек. Из них 88 – пассажиры, 61 член экипажа.
8 мая 2026 г. Роспотребнадзор сообщил, что в России ситуация с хантавирусом остается под контролем. Ведомство подчеркнуло, что для россиян вирус не представляет угрозы, поскольку хантавирус типа «Андрес» распространен только на территории Южной и Северной Америки.
В период с 10 по 11 мая на остров Тенерифе были эвакуированы граждане Испании, Франции, Великобритании, Германии, США и других стран.
11 мая 2026 г. генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что риск возникновения эпидемии хантавируса остается низким.