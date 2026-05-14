Общество

Онищенко: вспышка хантавируса не приведет к эпидемии

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко заявил, что вспышка хантавируса на круизном лайнере не вызовет эпидемию. Об этом Онищенко рассказал ТАСС.

«Этот корабль, он просто может послужить сигналом, но от него не пойдет пандемия, это уже ясно. Потому что сейчас они [зараженные и контактные лица] отбудут свой карантин», – сказал Онищенко.

Хантавирус

На данный момент ученым известны свыше 20 штаммов хантавируса. Подавляющее большинство случаев заражения регистрируются на территории Европы и Азии. В Западном полушарии они встречаются реже. Возбудитель вызывает у человека геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, поражает почки и кровеносную систему. Симптомами болезни являются повышенная температура, озноб, мышечная и головная боль, желудочно-кишечные расстройства. Передача вируса от человека к человеку возможна через бытовой контакт. Переносчиками являются грызуны. Инфицирование хантавирусом происходит через контакт с загрязненными поверхностями в помещениях, где водятся грызуны и не проводится тщательная уборка.

В начале мая 2026 г. на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, выявили заражение смертельным хантавирусом типа «Андрес». Всего на борту находилось 149 человек. Из них 88 – пассажиры, 61 член экипажа.

8 мая 2026 г. Роспотребнадзор сообщил, что в России ситуация с хантавирусом остается под контролем. Ведомство подчеркнуло, что для россиян вирус не представляет угрозы, поскольку хантавирус типа «Андрес» распространен только на территории Южной и Северной Америки.

В период с 10 по 11 мая на остров Тенерифе были эвакуированы граждане Испании, Франции, Великобритании, Германии, США и других стран.

11 мая 2026 г. генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что риск возникновения эпидемии хантавируса остается низким.

