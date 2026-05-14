Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SLEN3,525-0,84%CNY Бирж.10,777-0,36%IMOEX2 666,05-1,06%RTSI1 145,13-1,06%RGBI119,36-0,07%RGBITR781,88-0,03%
Главная / Общество /

Продажи GLP-1 агонистов в РФ выросли в 3,5 раза до 20,3 млрд рублей

Ведомости

В I квартале 2026 г. продажи сахароснижающих препаратов класса GLP-1 агонистов в России выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Они достигли 20,3 млрд руб. Такие подсчеты аналитической компании IQData представила ее директор по продажам и маркетингу Светлана Никулина на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге.

К GLP-1 агонистам относятся семаглутид, тирзепатид, лираглутид и дулаглутид. Они применяются для лечения сахарного диабета и ожирения.

Продажи семаглутида составили 9,6 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза.

За счет низкой базы продажи тирзепатида в I квартале 2026 г. выросли почти на 6000% к аналогичному периоду прошлого года, составив 10,6 млрд руб.

В общем объеме рынка сегмента GLP-1 агонистов продажи лираглутида и дулаглутида пока остаются незначительными. Например, продажи лираглутида снизились до 0,1 млрд руб. в I квартале 2026 г. с 0,3 млрд руб. годом ранее.

Всего на российском рынке работают 9 производителей препаратов класса GLP-1 агонистов. Из них 7 локальных и 2 международных. Среди них в I квартале этого года лидируют «Промомед» (10,8 млрд руб.), «Герофарм» (9,04 млрд руб.) и «Фармасинтез» (246,8 млн руб.).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте