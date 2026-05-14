Продажи GLP-1 агонистов в РФ выросли в 3,5 раза до 20,3 млрд рублей

В I квартале 2026 г. продажи сахароснижающих препаратов класса GLP-1 агонистов в России выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Они достигли 20,3 млрд руб. Такие подсчеты аналитической компании IQData представила ее директор по продажам и маркетингу Светлана Никулина на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге.