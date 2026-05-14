Продажи GLP-1 агонистов в РФ выросли в 3,5 раза до 20,3 млрд рублей
В I квартале 2026 г. продажи сахароснижающих препаратов класса GLP-1 агонистов в России выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Они достигли 20,3 млрд руб. Такие подсчеты аналитической компании IQData представила ее директор по продажам и маркетингу Светлана Никулина на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге.
К GLP-1 агонистам относятся семаглутид, тирзепатид, лираглутид и дулаглутид. Они применяются для лечения сахарного диабета и ожирения.
Продажи семаглутида составили 9,6 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза.
За счет низкой базы продажи тирзепатида в I квартале 2026 г. выросли почти на 6000% к аналогичному периоду прошлого года, составив 10,6 млрд руб.
В общем объеме рынка сегмента GLP-1 агонистов продажи лираглутида и дулаглутида пока остаются незначительными. Например, продажи лираглутида снизились до 0,1 млрд руб. в I квартале 2026 г. с 0,3 млрд руб. годом ранее.
Всего на российском рынке работают 9 производителей препаратов класса GLP-1 агонистов. Из них 7 локальных и 2 международных. Среди них в I квартале этого года лидируют «Промомед» (10,8 млрд руб.), «Герофарм» (9,04 млрд руб.) и «Фармасинтез» (246,8 млн руб.).