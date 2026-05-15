Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» временно работают с ограничениями
В столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово» временно ограничены полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Мах.
Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности, отметил он. Возможны корректировки в расписании рейсов.
За 14 мая, по данным Минобороны РФ, в период с 08:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым.