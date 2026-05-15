Бывшего журналиста «Коммерсанта» Соловьева заочно приговорили к колонии

Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на три года. Суд установил, что Соловьев сотрудничал с «Фондом Карнеги» ( организация признана иноагентом и нежелательной на территории РФ ) , а на информационном ресурсе организации «Carnegie Politika» публиковались его статьи о Приднестровье.