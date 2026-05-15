CNY Бирж.10,719-0,46%UTAR10,790%CHKZ16 750+1,52%IMOEX2 659,39+0,02%RTSI1 145,45+0,02%RGBI119,43+0,07%RGBITR782,54+0,1%
Главная / Общество /

Бывшего журналиста «Коммерсанта» Соловьева заочно приговорили к колонии

Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимира Соловьева к трем годам лишения свободы за участие в деятельности нежелательной на территории РФ иностранной организации. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на три года. Суд установил, что Соловьев сотрудничал с «Фондом Карнеги» (организация признана иноагентом и нежелательной на территории РФ), а на информационном ресурсе организации «Carnegie Politika» публиковались его статьи о Приднестровье.

26 марта стало известно, что МВД РФ объявило Соловьева в розыск по уголовной статье.

10 апреля 2025 г. Савеловский суд оштрафовал журналиста на 10 000 руб. за правонарушение по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России).

В 2022 г. Соловьев переехал в Молдавию.

