Бывшего журналиста «Коммерсанта» Соловьева заочно приговорили к колонии
Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимира Соловьева к трем годам лишения свободы за участие в деятельности нежелательной на территории РФ иностранной организации. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на три года. Суд установил, что Соловьев сотрудничал с «Фондом Карнеги»
26 марта стало известно, что МВД РФ объявило Соловьева в розыск по уголовной статье.
10 апреля 2025 г. Савеловский суд оштрафовал журналиста на 10 000 руб. за правонарушение по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России).
В 2022 г. Соловьев переехал в Молдавию.