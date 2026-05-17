ROSN414,7+1,9%CNY Бирж.10,615-0,9%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Главная / Общество /

В Пятигорске задержали директора сети АЗС после взрыва с пострадавшими

Ведомости

В Пятигорске следователи СК России задержали 38-летнего директора сети автозаправочных станций, где в результате взрыва пострадали шесть человек. Об этом сообщает Следком Ставрополья в Max.

Взрыв произошел 16 мая при разгрузке газовоза. Как сообщает ведомство, при перекачке сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла утечка из-за разгерметизации рукава. За этим последовали хлопок и возгорание газовоздушной смеси. Причиной также стало использование на АЗС газового оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. В результате пострадали шесть человек. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие намерено просить суд о заключении фигуранта под стражу. В офисах организации проходят выемки и допросы свидетелей, изымается разрешительная документация. Назначен ряд судебных экспертиз, включая взрывотехническую и пожаротехническую.

СК также проверяет другие заправки этой сети на предмет безопасности для жизни и здоровья людей.

После взрыва на заправке пожар охватил площадь в 1000 кв.м. При тушении были задействованы 45 человек и 15 единиц техники. Взрывной волной повредило несколько магазинов и несколько производственных зданий. В многоквартирном доме в 17 квартирах выбило окна.

