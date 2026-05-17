В Пятигорске задержали директора сети АЗС после взрыва с пострадавшими

Взрыв произошел 16 мая при разгрузке газовоза. Как сообщает ведомство, при перекачке сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла утечка из-за разгерметизации рукава. За этим последовали хлопок и возгорание газовоздушной смеси. Причиной также стало использование на АЗС газового оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. В результате пострадали шесть человек. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.